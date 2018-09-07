В Брянскую облдуму внесли проект закона о сохранении льгот пожилым людям

Брянск, , 16:01 — REGNUM Брянская областная дума рассмотрит законопроекты о сохранении льгот женщинам от 55 лет и мужчинам от 60 лет. Документы внесла в думу фракция «Единой России», сообщила пресс-служба регионального парламента 7 сентября. Согласно поправкам, в частности, люди предпенсионного возраста будут иметь право на 50-процентную льготу по транспортному налогу, льготы по оплате ЖКХ и другие.

Поправки планируют внести в пять законов Брянской области. Среди них законы «О транспортном налоге», «О социальной поддержке жертв политических репрессий», О мерах социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области», «О мерах социальной поддержки ветеранов в Брянской области» и «О межбюджетных отношениях в Брянской области». Все поправки привяжут право на льготы не к моменту выхода на пенсию, как это было ранее, а к возрасту получателя.

«Для жителей региона, достигших предпенсионного возраста, будут сохранены все установленные ранее региональные льготы, выплаты и компенсации. Идет работа над проектом областного бюджета, в котором на эти цели закладывается более 2 млрд рублей», — сообщила пресс-служба.

Как отметил зампредседателя областной думы Анатолий Бугаев, законопроекты будут рассмотрены депутатами думы на заседании, которое пройдет 20 сентября.

ИА REGNUM напоминает, что подобные законопроекты вносятся в региональные думы и других областей России. Например, в Рязанской области также планируют создать структуру по трудоустройству людей предпенсионного возраста.