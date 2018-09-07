В Турции осужден режиссер, снявший убийство Эрдогана и его семьи

Анкара, , 14:47 — REGNUM Турецкий суд приговорил 7 сентября режиссера Али Авчи, изобразившего убийство президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и всей его семьи, сообщает британское агентство Reuters.

Сцена расправы над турецким лидером была показана в рамках трейлера фильма «Пробуждение», в основу которого легли события неудачной попытки государственного переворота в Турции и июле 2016 года.

Суд Стамбула приговорил режиссера, чья работа вызвала бурю негодования среди турецкой общественности, к шести годам и трем месяцам тюремного заключения за принадлежность к «террористической сети» исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и распространение «террористической пропаганды».

«Если бы я пытался сделать террористическую пропаганду, я бы показал, как Эрдоган планирует бежать из страны, вместо сцены молитвы», — заявил режиссер в суде.

Напомним, попытка государственного переворота в Турции произошла в ночь с 15 на 16 июля 2016 года. В результате погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Официальная Анкара обвиняет в организации переворота Гюлена, который отверг обвинения в свой адрес.