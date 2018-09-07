Вузам Узбекистана разрешили внедрять дистанционное образование

Ташкент, , 14:09 — REGNUM Всем вузам Узбекистана, а также учреждениям послевузовского образования, подготовки и повышения квалификации разрешено использовать дистанционное обучение. Об этом сообщает 7 сентября издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на соответствующее постановление президента республики.

До 1 октября министерству высшего и среднего образования Узбекистана и национальному агентству проектного управления при президенте поручено разработать порядок дистанционного обучения.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018/2019 учебном году в 15 вузах Узбекистана по восьми педагогическим направлениям организовано дистанционное обучение в режиме онлайн.

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