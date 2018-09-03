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В ТГПУ обсудили академические обмены с Харбинским институтом нефти

Общество

Китайские студенты изучают в томском вузе русский язык, а затем продолжают обучение на основных факультетах

Томск, 3 сентября 2018, 10:43 — REGNUM  Проекты дальнейшего сотрудничества по направлениям академических обменов обсудили сотрудники Томского государственного педагогического университета (ТГПУ) с посетившей Томск директором института иностранных языков Харбинского института нефти (ХИН) Лией Ван, сообщает 3 сентября пресс-служба вуза.

«Два вуза уже связывает богатая история сотрудничества: студенты ХИН успешно изучают русский язык на подготовительных курсах ТГПУ, затем продолжают обучение на основных факультетах, а также приезжают по программам академических обменов», — говорится в сообщении.

Стороны также обсудили сотрудничество по программам дошкольного образования и курсов повышения квалификации. Отмечается, что в 2018 году из Харбинского института нефти в ТГПУ поступило 36 человек. Студенты приехали как на подготовительные курсы, так и на основные программы обучения.

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