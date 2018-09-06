Голливуд занял первые восемь мест в списке самых кассовых фильмов в Италии

Рим, , 16:44 — REGNUM Произведенные в США фильмы заняли первые восемь мест в списке самых кассовых в Италии по данным за 2017 год, сообщает Il Sole 24 Ore в четверг, 6 сентября.

Хит-парад возглавили «Красавица и чудовище» (сборы в Италии — 20,5 млн евро), «Гадкий я-3» (17,9 млн евро) и «50 оттенков черного» (14,8 млн евро).

Первый итальянский фильм появляется лишь на 9 месте в списке (L'ora legale, в русской версии — «Закону тут не место»). В сумме голливудские фильмы занимают 17 из первых 20 мест.