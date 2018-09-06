В Петербурге задержали троих иностранцев, похитивших человека

Санкт-Петербург, , 15:26 — REGNUM Трое граждан Туркмении задержаны сотрудниками ФСБ в Санкт-Петербурге за похищение человека. Жестоко избитой жертве похищения, которое произошло в апреле 2018 года, пришлось спасаться из плена через окно четвертого этажа.

Как сообщили 6 сентября в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, решается вопрос об аресте подозреваемых и предъявлении им обвинения. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

По версии следствия, подозреваемые похитили 33-летнего соотечественникам днем 11 апреля у станции метро «Улица Дыбенко», подугрозой расправы посадили его в автомобиль и вывезли в квартиру на улице Подвойского. Там его жестоко избили, вымогая 20 тыс. долларов.

В какой-то момент похитители отвлеклись, и мужчина, разбив окно, вылез на карниз. Громкими криками о помощи он привлек внимание прохожих и соседки этажом ниже, которая впустила его в свое окно. В это время преступники успели скрыться.

После спасения мужчина обратился в правоохранительные органы с заявлением о совершенном преступлении. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, по другому случаю три жителя Санкт-Петербурга, один из которых — сотрудник дорожной полиции, подозреваются в похищении человека с применением насилия.

Читайте ранее в этом сюжете: Сотрудник ГИБДД задержан за похищение человека под Петербургом