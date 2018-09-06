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По МЦК в четверг, 5 сентября, проехало рекордное число пассажиров

Общество

Составами была перевезена 451 тыс. москвичей и гостей столицы

Москва, 6 сентября 2018, 15:14 — REGNUM  Поезда Московского центрального кольца (МЦК) перевезли 5 сентября рекордное число пассажиров. Об этом пресс-служба Московского метрополитена написала 6 сентября в официальном Twitter.

«5 сентября мы перевезли 451 тыс. пассажиров на Московском центральном кольце. Это новый рекорд! Спасибо, что выбираете Московское метро и МЦК!» — говорится в сообщении.

https://twitter.com/MoscowMetro/status/1037564109687074816

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября 2017 года на Московском центральном кольце зафиксировали новый рекорд — более 423 тыс. пассажиров воспользовались услугами магистрали за сутки.

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