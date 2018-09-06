«Надо пробовать»: о создании детских комнат в офисах российских компаний

Москва, , 09:51 — REGNUM Появление детских комнат в офисах российских компаний — инициатива оригинальная, — так считает основатель Школы реальной политики, кандидат медицинских наук Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM предложение Министерства труда РФ, он, в частности, отметил:

«Безусловно мы не имеем опыта организации подобных проектов. Хотя я вспоминаю свое детство, поскольку оно зачастую проходило у мамы на работе. Пытались меня отдать в детсад, но я там недели не выдержал — плакал и быстро заболел. Есть дети, у которых сформировался подсознательный комплекс «защиты», когда они рядом с родителем. И он тяжело переносит отрыв от родителей — это природа подсознания!

Поскольку это инициатива не имеющая опыта организации, то думаю надо пробовать. Хотя боюсь, что может получиться «хотели как лучше, а получилось…». Надо пробовать и отрабатывать с психологами и конечно с работодателями. Важно и поддержание материнского инстинкта у родителей — ведь некоторые на работе звонят через каждый пять минут и волнуются за ребенка».

Как уже сообщало ИА REGNUM, Министерство труда и социальной защиты РФ в рамках рабочей версии плана мероприятий по реализации национального проекта «Демография» выступило с инициативой организации детских комнат в офисах российских компаний. Отмечается, что инициатива предоставить женщинам возможность ходить на работу с детьми будет способствовать повышению занятости женщин.

Читайте ранее в этом сюжете: В России предложили создать в офисах детские комнаты