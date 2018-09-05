Вячеслав Володин приобщает жителей Саратова к здоровому образу жизни

Саратов, , 16:49 — REGNUM При гимназии №5 Комсомольского поселка в Саратове будет оборудован спортивный комплекс открытого типа. Такое решение было принято по итогам визита в учебное заведение председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее спикер Госдумы и губернатор Валерий Радаев посетили школу №39 поселка, где завершились работы по монтажу такой площадки. Этот же проект будет взят за основу при организации спорткомплекса в гимназии.

«Проект предполагает организацию футбольного поля, волейбольной и баскетбольной площадок, тренажеров, беговой дорожки. Думаю, за два месяца достаточно для того, чтобы реализовать эти планы», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Зимой на площадке планируется заливать каток. Кроме того, принято решение демонтировать часть бывшей спортивной площадки гимназии и на ее месте организовать зону отдыха. К работам планируется приступить в 2019 году. Проект будет обсуждаться с общественностью (с учителями).

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Спикер Госдумы подчеркнул, что в Комсомольском поселке такие спорткомплексы будут организованы в трех учреждениях образования — помимо школы №39 и гимназии №5, — в школе №59. В целом же, проект по организации в школах спорткомплексов открытого типа, инициированный Вячеславом Володиным, реализуется еще в четырех райцентрах — Романовке, Самойловке, Алгае, Озинках.

«Наша задача — приобщить к здоровому образу жизни как можно больше жителей области. Приоритет — отдаленные территории. Когда речь идет о школьных площадках, — они должны работать для всех жителей. Другими словами, днем это спорткомлекс, где занимаются школьники, а после занятий — все желающие, целыми семьями», — подчеркнул спикер Госдумы РФ. Он особо отметил, что вход на такие площадки для жителей должен быть бесплатным, чтобы обеспечить доступность и массовость занятий спортом.

Педагоги поблагодарили Вячеслава Володина за инициативу, а также за преобразования, которые произошли в поселке Комсомольский за последние несколько лет.