Володин предложил разработать программу развития отдаленных районов

Саратов, , 15:55 — REGNUM Развитие региональных центров страны невозможно без улучшения инфраструктуры, а также привлечения интереса молодежи и бизнеса — эти вопросы должны лечь в основу программы развития отдаленных районов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 сентября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе рабочего визита в Романовский район Саратовской области.

«У района есть большие перспективы в развитии экономики, сельского хозяйства. Но для этого необходимо развивать инфраструктуру, строить качественные дороги и решать проблему кадров. 85% выпускников романовской школы поступают в вузы, но в родной поселок возвращается лишь 10%. Эту ситуацию нужно менять. Для этого необходимо разработать программу развития отдаленных районов», — отметил Володин в общении с сотрудниками районной школы, где парламентарий ознакомился с реализацией проекта по строительству спортивного комплекса открытого типа.

По его словам, такие программы следует запустить в нескольких районах Саратовской области — нe только в Романовском, но и в Перелюбском, Алгайском, Озинском, Турковском и Самойловском.

Спикер Госдумы также отметил, что муниципальным районам необходимо привлекать молодежь. Для этого необходимо улучшать инфраструктуру, совершенствовать условия труда, а также решать вопросы досуга. Кроме того, для развития районов также необходимо создание условий для развития малого и среднего бизнеса. По словам Володина, это будет способствовать улучшению экономики и предоставит гражданам возможность реализовать себя.

Поддержал инициативу спикера Госдумы и губернатор Саратовской области Валерий Радаев. По его словам, программы развития районов должны быть подготовлены в кратчайшие сроки и до конца 2018 года пройти общественные слушания.