Извинений как и не было: Маск снова начал скандал с «детским насильником»

Вашингтон, , 12:13 — REGNUM Илон Маск назвал спасателя Верна Ансворта, участвовавшего в операции по спасению детей из затопленной пещеры в Таиланде, «детским насильником» и обвинил в женитьбе на 12-летней девочке. Об этом сообщает BuzzFeed News со ссылкой на переписку с предпринимателем.

Журналисты издания отправили Маску запрос комментария по поводу угрозы судебного разбирательства, с которой выступил юрист спасателя в августе. В ответ предприниматель отправил два письма. В первом Маск назвал журналистов «чёртовыми муд*ками (отредактровано, — прим. ред. ИА REGNUM )». Он предложил им связаться со всеми знакомыми в Таиланде, чтобы узнать, что происходит, и «перестать защищать насильников детей». После этого разработчик заявил, что Ансворт переехал в Таиланд, чтобы жениться на 12-летней девочке.

«Он старый одинокий парень из Англии, который путешествовал или жил в Таиланде на протяжении 30−40 лет в основном на пляже Паттай, пока не переехал в Чианграй, чтобы жениться на невесте, которой на тот момент было 12 лет».

Глава SpaceX и Tesla отметил, что угроза судебным иском со стороны спасателя появилась «магическим образом» только после того, как Маск сам поднял этот вопрос в своём Twitter. В конце августа он ответил пользователю с ником Yoda о ситуации с дайвером, намекнув, что продолжает считать его педофилом, так как тот не подал на него в суд из-за ложных обвинений. В конце сообщения Маск добавил, что надеется на обещанное судебное разбирательство.

Отметим, что свой ответ издательству предприниматель отправил «не под запись». Информацию с такой пометкой не принято использовать по этическим соображениям. Однако в BuzzFeed News объяснили, что такая практика возможна, только когда обе стороны согласны вести разговор в подобном формате. В издании подчеркнули, что не согласились с этим условием в переписке.

Почему Маск продолжает считать Ансворта педофилом — неясно. Журналисты обратились к миграционным службам Таиланда, где им рассказали, что лицам, которые нарушали закон в стране, обычно больше не выдают визу на въезд. Также представители издания связались с Воранан Ратравипхуккун, которая долгое время встречалась с Ансвортом. Она рассказала, что ей 40 лет, но отказалась давать комментарий об обвинениях Маска, направив репортёров к адвокату. BuzzFeed News также выяснили, что юрист спасателя отправил Маску предупреждение о возможном судебном преследовании ещё в начале августа.

Тогда предприниматель отправил второе письмо с пометкой «для пояснения», в котором рассказал о подробностях операции по спасению детей в Таиланде. По его словам, утверждения Ансворта, что главу Tesla попросили уйти, «абсолютно лживы». Маск заявил, что премьер-министр страны поблагодарил его письменно, и приложил к письму копию документа. Также бизнесмен отметил, что за всё время его нахождения у пещер ни разу не видел Ансворта. Ему якобы сказали, что спасателю запретили приближаться к территории. Маск также упомянул о мини-подлодке, которую раскритиковал дайвер. Он пояснил, что её разработали по спецификациям, которые были получены напрямую от команды спасателей. Предприниматель добавил, что лодку не использовали только потому, что из пещер смогли выкачать почти всю воду.

В то же время участники спасательной операции утверждают, что Ансворт хоть и не погружался в воду, был единственным, кто хорошо знал пещеры и лично нанял некоторых дайверов. Так, обнаруживший детей спасатель Ричард Стэнтон, на переписку с которым ссылался Маск, опроверг слова предпринимателя. Он сообщил, что подлодку не использовали, так как спасательная операция уже началась, а у устройства не было необходимых систем жизнеобеспечения.

«Я понятия не имею, откуда у вас эти заявления на счёт Верна. Они совершенно необоснованны. Его никогда никто не выгонял с территории, и он работал до конца спасательной операции. Он был ключевым для всей операции», — отмечает Стэнсон.

Против Маска выступили также австралийские специалисты Ричард Харрис и Крейг Кэллен, которых власти Таиланда привлекли к операции. Они отмечают, что Ансворт был «жизненно важен для миссии» и спасение детей не случилось бы без его рекомендаций вызвать британских дайверов.

Напомним, конфликт Маска и Ансворта начался в середине июля, когда спасатель назвал мини-подлодку предпринимателя «совершенно бесполезной». По мнению дайвера, она вряд ли могла преодолеть даже 50 метров внутри пещер. В ответ на это бизнесмен назвал Ансворта педофилом и заявил, что его устройство сможет пройти весь пути до пятой пещеры, где находились дети. Вскоре после этого Маск удалил все записи на эту тему в своём Twitter и принёс извинения. Ансворт, в свою очередь, пообещал подать на бизнесмена в суд.

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