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Московское метро и МЦК будут работать круглосуточно в День города

Общество

День города отметят в Москве 8 сентября

Московское метро и МЦК будут работать круглосуточно в День города
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Метро

Москва, 4 сентября 2018, 19:45 — REGNUM  Московский метрополитен и Московское центральное кольцо будут работать в круглосуточном режиме во время празднования Дня города, сообщил 4 сентября глава столичного департамента транспорта Максим Лискутов.

По его словам, все станции метрополитена и МЦК будут открыты для пассажиров в ночь с 8 на 9 сентября. Интервалы в движении поездов метро в ночное время будут составлять от 3,5 до 10 минут, поездов на МЦК — 10 минут.

Наземный городской транспорт в День города и 9 сентября будет работать «по буднему графику», но на востребованные рейсы выйдет дополнительный подвижной состав, уточнил Лискутов.

Как передавало ИА REGNUM, в связи с празднованием Дня города в Москве также будет ограничено движение транспорта по ряду центральных улиц. В частности, Тверская улица станет пешеходной на период с 7 по 9 сентября.

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День города в Москве
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