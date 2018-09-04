Глава минздрава РФ рассказала о роли Узбекистана по борьбе с ВИЧ в СНГ

Ташкент, , 20:21 — REGNUM В Узбекистане реализуется программа технической помощи странам Восточной Европы и Туркестана в области профилактики, контроля и надзора за ВИЧ/СПИД, сообщает 4 сентября агентство «Спутник» со ссылкой на министра здравоохранения России Веронику Скворцову.

Меры по борьбе с ВИЧ-инфекцией обсуждались в ходе заседания совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ. В настоящее время страны содружества реализуют программу, рассчитанную на 2012−2018 годы.

Скворцова также рассказала о введении в СНГ института врачей общей практики, которые обладают более широкими компетенциями, чем терапевты.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября министерство юстиции России вынесло на обсуждение законопроект об изменении процедуры проведения в стране иностранных программ по борьбе с ВИЧ-инфекциями.

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