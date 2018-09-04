Вторник, 4 Сентября 2018 года
20:50:42 МСК

Глава минздрава РФ рассказала о роли Узбекистана по борьбе с ВИЧ в СНГ

Общество

В настоящее время страны содружества реализуют программу, рассчитанную на 2012-2018 годы

Глава минздрава РФ рассказала о роли Узбекистана по борьбе с ВИЧ в СНГ
Иллюстрация: ВИЧ.РФ
Борьба с ВИЧ

Ташкент, 4 сентября 2018, 20:21 — REGNUM  В Узбекистане реализуется программа технической помощи странам Восточной Европы и Туркестана в области профилактики, контроля и надзора за ВИЧ/СПИД, сообщает 4 сентября агентство «Спутник» со ссылкой на министра здравоохранения России Веронику Скворцову.

Меры по борьбе с ВИЧ-инфекцией обсуждались в ходе заседания совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ. В настоящее время страны содружества реализуют программу, рассчитанную на 2012−2018 годы.

Скворцова также рассказала о введении в СНГ института врачей общей практики, которые обладают более широкими компетенциями, чем терапевты.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября министерство юстиции России вынесло на обсуждение законопроект об изменении процедуры проведения в стране иностранных программ по борьбе с ВИЧ-инфекциями.

Читайте ранее в этом сюжете: Минюст хочет усилить контроль за иностранными программами профилактики ВИЧ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ВИЧ-инфекция и СПИД
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить