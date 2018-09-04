Применение латиницы в госзакупках Казахстана подрывает конкуренцию

Астана, , 15:20 — REGNUM Замена объявления о государственных закупках с кириллицы на латиницу ограничивает конкуренцию при проведении государственных закупок, сообщает 4 сентября агентство «КазТАГ» со ссылкой на директора департамента антикоррупционной политики агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции (АДГСПК) Данияра Сабирбаева.

По его словам, замена текста с кириллицы на латиницу позволяет скрыть объявление от потенциальных поставщиков и предоставить конкурентные преимущества для аффилированных компаний. В 2017 году агентство выявило 400 подобных фактов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа глава управления Астаны Ануар Жангозин заявил, что в нескольких учебных заведениях города классы на русском языке планируется трансформировать в классы на казахском языке.

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