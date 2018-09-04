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Директор института КФУ выступил в КНР на конгрессе «Учиться быть человеком»

Общество

Ученый выступил с докладом об университетах нового поколения

Казань, 4 сентября 2018, 15:16 — REGNUM  Всемирный философский конгресс «Учиться быть человеком», который проходил в Пекине в августе, стал шестым по счету, в котором принял участие директор Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета (КФУ) Михаил Щелкунов, сообщает 4 сентября пресс-служба вуза.

В рамках секции «Философия образования» представитель КФУ выступил с докладом, посвященным университетам нового поколения. В частности, выступление российского представителя включало большой фрагмент о родном университете.

«Было приятно узнать, что многие иностранные, в том числе и китайские, коллеги наслышаны о нашей Альма-матер и позитивно отзывались о ней», — сказал Щелкунов.

По его словам, состоявшийся в здании Всекитайского собрания народных представителей конгресс войдет в историю своей масштабностью и многообразием, поскольку в нем приняли участие свыше 7 тысяч человек из более 120 стран, а в рамках всего мероприятия была организована работа 99 секций и около 100 круглых столов и симпозиумов.

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