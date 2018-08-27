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Представитель КалмГУ принял участие в конгрессе «Учиться быть человеком»

Общество

Конгресс в 2018 году стал самым масштабным за всю историю

Элиста, 27 августа 2018, 14:02 — REGNUM  Состоявшийся в Пекине XXIV Всемирный философский конгресс, посвященный теме «Учиться быть человеком», посетил заведующий кафедрой философии и культурологии, доктор философских наук Валерий Бадмаев, сообщает 27 августа пресс-служба вуза.

Отмечается, что конгресс проходил с 13 по 20 августа и стал самым масштабным за всю историю проведения подобных мероприятий с 1900 года: в нём зарегистрировались около семи тысяч человек из 120 стран мира. Было проведено пять пленарных заседаний, 10 симпозиумов и 10 лекций приглашённых профессоров; работа проходила на 99-ти секциях по различным тематикам.

Кроме того, было организовано более 160-ти молодежных (студенческих) секций. Пленарные доклады транслировались с синхронным переводом на всех шести официальных языках конгресса (английский, испанский, китайский, немецкий, русский, французский). Церемония официального открытия конгресса прошла в Доме народных собраний — здании китайского парламента на главной площади Пекина «Тяньаньмэнь».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, организатором конгресса с самого своего основания в 1948 году является Международная федерация философских наук. Впервые конгресс прошел в 1900 году в Париже и стал одним из крупнейших философских событий в мире. В 1993 году конгресс проходил в Москве.

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