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Дополнительный период сдачи ЕГЭ-2018 стартовал в России

Общество

Экзамен по математике базового уровня пройдет 7 сентября

Дополнительный период сдачи ЕГЭ-2018 стартовал в России
И. Тихий. Экзамен. 1957

Москва, 4 сентября 2018, 12:10 — REGNUM  С четвертого сентября в Российской Федерации стартовал дополнительный период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по обязательным предметам. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

«Дополнительный период проведения ЕГЭ-2018 начинается 4 сентября с ЕГЭ по русскому языку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экзамен по математике базового уровня в дополнительный срокпройдет 7 сентября, а 15 сентября можно будет сдать русский язык и базовую математику.

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Единый государственный экзамен
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