Huawei представила первый 7-нанометровый мобильный процессор Kirin 980

Берлин, , 11:28 — REGNUM Первый мобильный процессор, изготовленный на базе 7-нанометрового (нм) технологического узла, представила китайская компания Huawei 31 августа на выставке IFA 2018 в Берлине.

Генеральный директор подразделения потребительского бизнеса Huawei Ричард Ю анонсировал новый мобильный процессор компании Kirin 980. Процессор Kirin 980 будет использоваться при изготовлении смартфонов Mate 20, которые будут анонсированы 16 октября в Лондоне.

Ожидается, что Kirin 980 станет первым массовым процессором, изготовленным на базе 7 нм технологического узла. Представитель Huawei сообщил, что 7 нм процессоры будут на 20% производительнее 10 нм процессоров. Также использование новой технологии позволит повысить энергоэффективность на 40%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам второго квартала 2018 года Huawei впервые обошла Apple по объему поставок смартфонов. За этот срок Huawei поставила 54,2 млн смартфонов (15,8% мирового рынка), Apple — 41,3 млн (12,1% рынка).