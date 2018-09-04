В Кузбассе сообщили о роли КемГУ в формировании туристического кластера

Кемерово, , 08:18 — REGNUM Кузбасс является регионом, где в туристской сфере реализуются кластерные модели развития, а Кемеровский государственный университет (КемГУ) способствует консолидации туристской сферы, сообщил 4 сентября руководитель регионального ресурсного центра индустрии туризма Константин Юматов.

«Являясь организацией-координатором туристско-рекреационного кластера Кузбасса, КемГУ способствует консолидации туристской сферы для продвижения региона и системы подготовки и переподготовки кадров для туристской индустрии», — приводит пресс-служба вуза слова эксперта.

Он напомнил, что Кемеровский университет ведет подготовку кадров для горнолыжного курорта Шерегеш. Желающие обучаться в этом направлении поступают в магистратуру вуза по направлению «Туризм». При этом учебный план в 2017—2018 гг. был обсужден и согласован с туроператорами по внутреннему туризму Кузбасса и департаментом молодежной политики и спорта администрации Кемеровской области.

Их представители привлечены к проведению всех дисциплин программы наряду с преподавателями КемГУ. В результате в этом году первые представители юга Кузбасса (Шерегеш, Новокузнецк) стали магистрантами КемГУ и будут совмещать обучение с трудовой деятельностью.

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