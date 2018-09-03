КемГУ оценил учителя-блогера, выпускающего юмористические видео в YouTube

Кемерово, , 08:42 — REGNUM Учитель русского языка и литературы в кемеровской общеобразовательной школе №36 Валерия Акулова, стала первой, кого решили отметить в Кемеровском государственном университете (КемГУ) в Год наставничества, сообщает 3 сентября пресс-служба вуза.

«Валерия преподает русский язык и литературу в общеобразовательной школе №36, в свободное от работы время снимает юмористические ролики для видеохостинга YouTube», — говорится в сообщении.

По собственному признанию учителя, она стала блогером, чтобы победить трудности, с которыми приходилось иметь дело на работе в первый год работы. В школе Акулова столкнулась с реальностью, которая не соответствовала ее ожиданиям: появились неподъемные кипы тетрадей, начались подготовка уроков, домашние задания, отчеты, родительские собрания, поэтому времени на себя или семью у нее не оставалось вообще.

«Меня часто спрашивали о реакции администрации, да и сейчас спрашивают; писали, что «скоро ее уволят». Конечно, я рассказала руководству о своей деятельности. Это снимается после уроков, разрешения есть, никого не заставляю, все в рамках приличия», — прокомментировала свои занятия учитель.

Отмечается, что, несмотря на развлекательный характер проекта, ролики содержат долю информативности. Помогают рассказать о жизни в школе, о работе учителя, и, кроме того, повышают у ребят интерес к образованию в целом.

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