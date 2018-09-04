На базе Якутской сельхозакадемии создан колледж технологий и управления

Якутск, , 07:37 — REGNUM Созданный на базе Якутской государственной сельскохозяйственной академии (ЯГСХА) колледж технологий и управления позволит осуществлять подготовку специалистов среднего звена при взаимодействии с предприятиями с учетом потребностей региональной экономики, сообщает 4 сентября пресс-служба вуза.

Вести занятия в колледже будут ведущие преподаватели экономико-правовых и социально-гуманитарных дисциплин департамента, агротехнологического и инженерного факультетов академии. В подготовке будущих специалистов также примут участие представители предприятий — будущих работодателей.

«На базе колледжа планируется открытие Центра опережающей профессиональной подготовки по стандартам Worldskills Russia для подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям», — пояснили в академии.

Учеба в колледже, подчеркивают организаторы, станет ступенью к высшему образованию, поскольку после его окончания ребята смогут поступить в ЯГСХА и продолжить обучение по программам бакалавриата (специалитета).

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