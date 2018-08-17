Якутские и немецкие ученые намерены организовать совместные исследования

Якутск, , 07:26 — REGNUM Влияние социально-экономических и климатических изменений на зоонозные заболевания (передающиеся человеку от животных) намерены изучить специалисты Якутской государственной сельскохозяйственной академии (ЯГСХА) совместно с представителями научного центра здоровья университета Хоэнхайм в Штутгарте (Германия), сообщает 17 августа пресс-служба российского вуза.

С этой целью делегация из Германии посетила Якутию и провела встречи с научным сообществом образовательных, исследовательских учреждений региона. Результатом визита стало подписание письма о намерениях сотрудничества в области совместных научных исследований, обучения и обмена студентами и аспирантами.

В ходе визита немецкой делегации прошли обсуждения, посещения институтов и экскурсии для определения круга вопросов будущих совместных исследовательских проектов.

Добавим, университет Хоэнхайм поддерживает связи с крупнейшими вузами мира, среди которых представлены российские: Московский пищевой институт, Тимирязевская академия, Аграрный университет Санкт-Петербурга, Финансовый университет при правительстве РФ и другие. Университет всячески привлекает и поощряет иностранных ученых, преподавателей и студентов, предлагает стипендии и участвует в международных программах обмена.

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