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В Крыму подведены итоги летнего турсезона

Общество

Отдохнувших в Крыму стало на 28% больше

Симферополь, 4 сентября 2018, 04:38 — REGNUM  Число отдохнувших в Крыму за летний туристический сезон превысило 5 млн человек, заявил глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму парламента Крыма Алексей Черняк в интервью RT.

По его словам, число отдыхающих в Крыму летом возросло на 28% по сравнению с предыдущим годом. Увеличение притока туристов в республику обусловлено повышением доступности крымский курортов благодаря строительству Крымского моста и сравнительно демократичным ценам на отдых.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа по итогам летнего сезона крымский город Саки стал самым популярным курортом минеральных вод России, обойдя Соль-Илецк, Кисловодск и Пятигорск по числу туристов.

В то же время украинское погранведомство заявляет о якобы искусственном создании российскими пограничниками очередей на границе с Крымом с целью сымитировать приток туристов.

Читайте ранее в этом сюжете: Крымские Саки возглавил топ популярных курортов минеральных вод России

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Туризм в Крыму
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