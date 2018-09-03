В петербургской подземке поставят прозрачные урны для чеков

Санкт-Петербург, , 17:29 — REGNUM В вестибюлях Петербургского метрополитена в скором времени могут появиться прозрачные урны для чеков, которые выдаются пассажирам при покупке проездных документов. Об этом сообщили в руководстве подземки в ответ на запрос одного из депутатов Законодательного собрания.

Как писало ИА REGNUM, в конце июня в метро начали выдавать чеки при покупке жетонов и смарт-карт в кассах, а также в автоматах по продаже жетонов и продаже и пополнению проездных билетов. Большинству пассажиров эти чеки не нужны, люди стали оставлять их на самих автоматах или бросать на пол, что привело к замусориванию вестибюлей.

Начальник метрополитена Владимир Гарюгин признал наличие проблемы и сообщил, что в метро «увеличена периодичность уборки». Для улучшения ситуации в вестибюлях станций планируется установка прозрачных емкостей для сбора невостребованных чеков.

Обычные урны в метро запрещены по соображениям безопасности. Отменить выдачу чеков невозможно — их наличие предусмотрено действующим налоговым законодательством, и для метро исключений не будет.

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