«И снова 3 сентября»: популярный мем вышел в офлайн

Москва, , 18:14 — REGNUM Песня Михаила Шуфутинского «3 сентября» уже не первый год становится одним из самых популярных сезонных мемов в рунете. Однако в этом году различные шутки на тему композиции вышли за пределы сети. Песня стала поводом для различных флешмобов, акций и маркетинговых кампаний.

Пользователи массово «переворачивают календари» и придумывают различные мемы о российском аналоге «Дня сурка».

«Чувствуете этот запах? Знаете, что это? Это первый дым от костров рябин!» — пишет пользователь Twitter Nifly.

https://twitter.com/BenzoateOst/status/1036487027099922432

https://twitter.com/belieber201520/status/1036364340423806976

https://twitter.com/julielosseva/status/1036361587748208640

Впрочем, одним флешмобом в соцсетях полюбившийся пользователям мем не обошелся. Так, в Красноярске 1 и 2 сентября проходил гастрономический фестиваль «Летняя кухня». Один из его стендов посвятили песне «3 сентября». На нём развесили портреты Шуфутинского и предложили посетителям раскрасить их, сообщает издание «Город Прима».

Превратить мем в офлайн-традицию решили и в Воронеже. Там выстроили портрет музыканта из восьмидесяти автомобилей, чтобы поздравить местных жителей с началом осени.

На стадионе петербургского футбольного клуба «Зенит» установили большой календарь. Как и полагается, сколько его не переворачивай — всегда будет 3 сентября.

https://twitter.com/ridethecrab/status/1036232270145835008

В качестве маркетингового хода мем решили обыграть и в некоторых крупных компаниях. SMM-команда сети быстрого питания Burger King, печально известная своим ситуативным маркетингом, анонсировала новый бургер — «Воппер Шуфутинский». Появится ли на самом деле такое блюдо в меню, представители сети не уточнили.

«Бургер Кинг объявляет о выходе нового бургера «Воппер Шуфутинский», приготовленного на костре с добавлением рябины и рябинового соуса. Переворачиваем твои представления о вкусе!»

Служба доставки Delivery Club запустила розыгрыш на знание композиции «3 сентября». Тот, кто даст правильный ответ на все пять вопросов по тексту песни и поделится результатом в соцсетях, получит календарь с промокодами на каждый день. В соответствии с песней, каждый день в календаре — 3 сентября.

Первый мем на песню Шуфутинского появился в соцсетях в 2011 году. Тогда пользователи распространили фото американского рэпера Рика Росса с цитатой из песни «3 сентября». Выбор героя мема не случаен — рэпера называют «темнокожим двойником» российского шансонье. Превращаться в интернет-мем песня начала с 2013 года, когда картинки и цитаты из неё стали широко распространяться. Настоящая популярность пришла к мему в последние годы — 3 сентября юзеры массово вспоминают песню в различных шутках.

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