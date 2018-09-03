Пожар в автобусе в Казахстане: близкие погибших выступили в суде

Актюбинск, Казахстан, , 14:34 — REGNUM Родственники 52 граждан Узбекистана, погибших во время пожара автобуса в Актюбинской области Казахстана, утверждают, что их близкие все еще живы, сообщает 3 августа издание BNews.

Процесс по делу о гибели пассажиров автобуса начался в межрайонном специализированном суде по уголовным делам Актюбинска. Одна из родственниц утверждает, что телефоны внука и сына, которые находились в автобусе, до сих пор работают.

«У многих телефоны работают. Люди сгорели, а телефоны нет. Как может быть такое?», — спрашивает женщина.

Многие другие родственники считают, что их близкие все еще живы, так как не были показаны останки тел.

Как сообщало ИА REGNUM, дело о возгорании автобуса, в котором погибли 52 человека, было направлено в суд 9 июля. Основными подозреваемыми по делу проходят трое водителей автобуса.

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