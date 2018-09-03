В Турции задержали более 200 нелегальных мигрантов

Анкара, , 14:20 — REGNUM Миграционные службы Турции задержали по меньшей мере 220 нелегальных мигрантов, сообщает 3 сентября Anadolu.

Задержанные являются выходцами из Сирии, Ирака, Сомали, Эритреи, Афганистана и Бангладеш. Все они были доставлены в специализированные учреждения, где будет решаться вопрос об их депортации.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока и Северной Африки. Мигранты спасаются от внутренних конфликтов в своих странах и мечтают попасть на территорию Евросоюза.

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