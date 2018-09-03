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В ОмГТУ поприветствовали первых выпускников кафедры «Газпром нефти»

Общество

Обучение на кафедре в 2018 году завершили 32 человека

Омск, 3 сентября 2018, 10:57 — REGNUM  Омский государственный технический университет (ОмГТУ) провел торжественное мероприятие, посвященное первому выпуску базовой кафедры ПАО «Газпром-Нефть», сообщает 3 сентября пресс-служба вуза.

Первыми выпускниками созданной в 2014 году кафедры стали 32 человека. Она работает в составе Нефтехимического института вуза, где ведется подготовка специалистов для нефтегазовой промышленности.

Выступивший на мероприятии генеральный директор АО «Газпромнефть-ОНПЗ» и заведующий кафедрой Олег Белявский положительно оценил сотрудничество предприятия и вуза: «После обучения мы имеем не просто специалистов, а молодых людей, которые умеют решать самые сложные технические задачи и готовы развиваться. Это очень интересный опыт взаимодействия с опорным вузом, который мы будем продолжать».

Во время церемонии Белявский поздравил выпускников и торжественно вручил статуэтку «За первый выпуск студентов Базовой кафедры ПАО «Газпром нефть» ректору ОмГТУ Анатолию Косых.

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