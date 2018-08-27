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Томские ученики узнали о воспитании у язычников и поколения Z на школе ТГПУ

Общество

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Томск, 27 августа 2018, 12:39 — REGNUM  Томский государственный педагогический университет (ТГПУ) провел выездную школу для учеников 9−11 классов. Мероприятие было посвящено образовательной деятельности педагогической направленности, а тематический экскурс в историю позволил старшеклассникам узнать о воспитании у язычников и «педагогике поколения Z», сообщает 27 августа пресс-служба вуза.

«Смена была посвящена истории педагогики России. Мы начали от «корней»: как происходило воспитание у язычников, какие изменения претерпело со временем, какие были теории и методики, формы обучения, воспитания. Завершили программу знакомством с «педагогикой поколения Z», — пояснила организатор смены, студентка факультета психолого-педагогического и специального образования Дарья Казакова.

Профильная смена педагогической направленности «Школа XXL» прошла в рамках сетевого образовательного проекта «Открытый педагогический класс» на базе центра «Солнечный». В течение двух недель ученики из 18 школ разрабатывали командные проекты, а также строили школу будущего.

Они создали собственный устав, правила, лицензию, заполнили таблицу реестра образовательных учреждений, спроектировали зоны отдыха, развития. По итогам смены команды смоделировали школу в 3D модели и прошли процедуру защиты своего проекта.

Разработчиками образовательной программы смены выступили советник при ректорате ТГПУ по взаимодействию с образовательными и социальными учреждениями Галина Титова и студенты университета.

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