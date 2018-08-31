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Число первоклассников в Нагорном Карабахе снизилось

Общество

В новом учебном году в первый класс в Нагорном Карабахе пойдет 2441 ученик

Число первоклассников в Нагорном Карабахе снизилось
Иллюстрация:  artsakhpress.am

Степанакерт, 31 августа 2018, 15:54 — REGNUM  В новом учебном году в 217 школах Нагорно-Карабахской Республики в первый класс пойдут 2441 детей. Об этом сообщил заместитель министра образования, науки и спорта НКР Микаел Амбарцумян, сообщает «Арцахпресс».

Для сравнения, в 2016 году эта цифра составляла 2578, а в 2017 году — 2503.

Поздравляя всех учеников и учителей с предстоящим праздником — Днем знаний, Амбарцумян сказал: «С особой теплотой я хотел бы поздравить всех, кто впервые ступает на порог учебного заведения. Я желаю школьникам и студентам получить новые знания, а педагогам, которым доверена трудная, но почетная миссия воспитания и обучения поколений — творческой силы и успехов. В современном мире осведомленный и добросовестный специалист — это богатство страны».

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