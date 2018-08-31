Программа преодоления последствий аварии в Чернобыле провалена — СП РФ

Москва, , 11:40 — REGNUM Очередная программа по по преодолению последствий чернобыльской аварии реализована недостаточно эффективно. Об этом говорится в опубликованном 31 августа отчёте о результатах контрольных мероприятий в бюллетене Счётной палаты РФ №8.

«Несмотря на высокую социальную значимость, очередная (четвёртая) Программа Союзного государства по преодолению последствий чернобыльской аварии была подготовлена и реализована недостаточно эффективно», — говорится в документа Счётной палаты.

В результате мероприятия программы не смогли покрыть потребности всех граждан, потенциально нуждающихся в реабилитации, констатируется в документе.

«В 2013—2017 годы на лечение и оздоровление было направлено 8100 детей, что на 28,7% ниже заявленной потребности в рамках программы. При этом реальная потребность, согласно информации, полученной в ходе проверки от наиболее пострадавших регионов, на 1 января 2018 года — в 3,5 раза больше, а именно 28 600 человек», — указывается в материале.

Проект программы согласовывали более двух лет, с 2011 по 2013 годы, а к фактической реализации приступили только в 2014 году. Несмотря на долгую подготовку, качественное управление программой так и не было выстроено, не был организован должный контроль за ходом её реализации.