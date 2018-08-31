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Новозеландские политики предложили запретить жителям заводить кошек

Общество

Это увеличит популяцию птиц

Веллингтон, 31 августа 2018, 01:54 — REGNUM  Региональный совет Омауи в Новой Зеландии выступил с предложением запретить жителям заводить домашних кошек. Свою инициативу совет объясняет желанием защитить животных, сообщает газета The Guardian.

Согласно предложенному законопроекту, планируется стерилизовать всех домашних котов в регионе. После стерилизации животным вживят микрочипы и поставят на учет. После смерти домашнего животного владельцам запретят заводить новых.

Инициаторы законопроекта считают, что домашнее содержание — не лучшее место для кошек, а запрет на заведение новых домашних питомцев поможет увеличить популяцию птиц в регионе.

Отметим, что в России к кошкам гораздо более теплое отношение. В апреле отменена плата за провоз домашних животных в поездах «Аэроэкспресс». В июне «Федеральная пассажирская компания» начала предоставлять услугу перевозки питомцев без сопровождения хозяев в поездах дальнего следования.

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