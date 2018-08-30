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Жители Донецка несут цветы к памятнику Кобзону

Общество

Комендантский час в столице ДНР начинается в 1:00 мск

Жители Донецка несут цветы к памятнику Кобзону
© ИА Красная Весна
Цветы к памятнику

Донецк, 30 августа 2018, 23:00 — REGNUM  Несмотря на позднее время, жители Донецка массово несут цветы к памятнику Иосифу Кобзону, сообщил 30 августа telegram-канал Inside Donetsk.

На канале также опубликовано видео приезда главы ДНР Александра Захарченко.

Политик возложил цветы и коротко поговорил с журналистами. Он отметил, что вместе с Кобзоном Донбасс утратил часть прошлой жизни, а также заявил, что гордится таким земляком.

Напомним, Иосиф Кобзон умер 30 августа на 81 году жизни. В Донецке, с которым артиста многое связывало, объявлен трехдневный траур.

Памятник артисту был установлен возле Дворца молодежи «Юность» в 2003 году.

Читайте ранее в этом сюжете: В ДНР объявлен траур в связи со смертью Иосифа Кобзона

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