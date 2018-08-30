Жители Донецка несут цветы к памятнику Кобзону

Донецк, , 23:00 — REGNUM Несмотря на позднее время, жители Донецка массово несут цветы к памятнику Иосифу Кобзону, сообщил 30 августа telegram-канал Inside Donetsk.

На канале также опубликовано видео приезда главы ДНР Александра Захарченко.

Политик возложил цветы и коротко поговорил с журналистами. Он отметил, что вместе с Кобзоном Донбасс утратил часть прошлой жизни, а также заявил, что гордится таким земляком.

Напомним, Иосиф Кобзон умер 30 августа на 81 году жизни. В Донецке, с которым артиста многое связывало, объявлен трехдневный траур.

Памятник артисту был установлен возле Дворца молодежи «Юность» в 2003 году.

Читайте ранее в этом сюжете: В ДНР объявлен траур в связи со смертью Иосифа Кобзона