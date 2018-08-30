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Президент Узбекистана помиловал 261 человека по случаю Дня независимости

Общество

135 человек – это лица, осужденные за участие в деятельности запрещенных организаций

Президент Узбекистана помиловал 261 человека по случаю Дня независимости
Цитата из х∕ф «Калина красная». Реж. Василий Шукшин. 1974. СССР
На свободу

Ташкент, 30 августа 2018, 20:32 — REGNUM  В преддверии Дня независимости Узбекистана президент республики Шавкат Мирзиёев помиловал 261 гражданина, которые встали на путь исправления, передает 30 августа телеканал «Узбекистан 24».

Из общего числа помилованных 135 человек — это лица, осужденные за участие в деятельности запрещенных организаций. Отмечается, что глава государства помиловал тем, кто чистосердечно раскаялся в содеянном.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня по случаю праздника Ураза-байрам Шавкат Мирзиёев принял указ о помиловании 226 человек. Помилованные чистосердечно раскаялись в содеянном и встали на путь исправления.

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Амнистии и помилования
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