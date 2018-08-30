Пекин: в акции протеста в защиту мечети Вэйчжоу виноваты чиновники

Иньчуань, Китай, , 14:19 — REGNUM Китайское правительство заявило, что демонстрация тысяч мусульман этнической группы хуэй в защиту Великой мечети Вэйчжоу в Нинся в начале августа была вызвана «небрежностью» местных чиновников, сообщает Sindonews.

Издание отмечает, что акция была спровоцирована информацией о том, что здание мечети собираются снести из-за отсутствия разрешения на строительство.

«Небрежные действия местного правительства вызвали этот инцидент», — заявил глава комитета коммунистической партии департамента труда и фронта единства, который раскритиковал религиозные группы.

«Местным должностным лицам было дано указание рассмотреть случившееся и разобраться в соответствии с законом», — заявил глава комитета.

Сообщается, что мечеть некоторое время назад лишили ее религиозного статуса. В то же время тибетские дети перешли из буддийских храмов в государственные школы.

Представитель китайского правительства отметил, что губернатор Нинся покинул провинцию, когда разразились массовые протесты. В связи с этим официальные заявления были отложены.

После возвращения губернатора местные чиновники провели экстренное заседание, где местному правительству было поручено пересмотреть свои действия и пойти на переговоры с мусульманской общиной Вэйчжоу.

Отмечается, что власти Китая не сообщили о дальнейшей судьбе Великой мечети Вэйчжоу, известной как белое здание.