В Тюменском университете предложили понимать физику через историю

Тюмень, , 11:00 — REGNUM Использование на уроках физики задач, основанных на исторических фактах, повысит интерес школьников к изучаемому материалу и позволит лучшего его понимать, убеждены педагоги Тюменского государственного университета (ТюмГУ), предложившие включать элементы историзма в школьные задания. Об этом 30 августа сообщает Управление стратегических коммуникаций вуза.

«Принцип историзма — один из основных методологических принципов научного познания, который лежит в основе изучения школьного курса физики. Этот принцип может широко использоваться при рассмотрении различных тем и вопросов на уроках», — пояснила доцент ТюмГУ Надежда Журавлева.

В качестве примера в вузе привели такую задачу: «В 1717 году по приказу Петра I был установлен насос в Летнем саду для подачи воды в водонапорный бак фонтана, который был расположен на высоте 12 м и за одну минуту подавал 1 м3 воды. Какова была полезная мощность насоса?»

Предполагается, что исторические рассказы об открытиях, краткие исторические обзоры, описания классических фундаментальных опытов, задачи с элементами исторического содержания найдут отклик в сердцах учеников. Свои наработки в этой сфере педагоги представили на Х международной конференции «Наука и просвещение».

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