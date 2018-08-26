Физики из РФ получили международную награду за заслуги в теплоэнергетике

Пекин, , 15:14 — REGNUM Физики Александр Федорец и Леонид Домбровский получили медаль имени Уильяма Бегеля на 16-й Международной конференции по теплообмену, прошедшей в Пекине, сообщает 23 августа Управление стратегических коммуникаций Тюменского Государственного Университета.

Медаль имени Уильяма Бегеля присуждается одному из докладчиков на Международной конференции по теплообмену. Международный комитет решил, что самым значимым из научных докладов, с которыми выступали теплофизики в Пекине, стал совместный доклад Александра Федорца и Леонида Домбровского.

Доклад российских физиков, работающих в научно-исследовательской лаборатории микрогидродинамических технологий ТюмГУ, подытожил многолетнюю работу ученых. Еще в 2004 году Александр Федорец обнаружил явление образования кластера из микронного размера капель воды, левитирующего над локально нагретой водной поверхностью.

Ожидается, что исследования авторов найдут применение в сфере разработки биологических и биомедицинских технологий, а также в области климатологии.

Отметим, что медаль имени Уильяма Бегеля присуждается теплофизикам раз в четыре года. Впервые медаль была вручена в 2010 году японскому физику Нобухидэ Касаги из Токийского университета. В 2014 году медаль получил профессор Лю Цзин из Технического Института Китайской Академии Наук.