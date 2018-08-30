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Взорвавшего «Перекрёсток» в Петербурге отправили в «психушку»

Общество

После лечения его судьбу решит суд

Взорвавшего «Перекрёсток» в Петербурге отправили в «психушку»
Иллюстрация: НАК России
Последствия взрыва в магазине «Перекрёсток»

Санкт-Петербург, 30 августа 2018, 11:02 — REGNUM  Организатор взрыва в петербургском супермаркете «Перекрёсток» в конце декабря 2017 года отправлен на принудительное психиатрическое лечение. Об этом сегодня, 30 августа, сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Решение о применении принудительных мер медицинского характера к обвиняемому вынес Калининский районный суд, удовлетворив соответствующее ходатайство следователя.

Мужчина направлен в ФКУ «Санкт-Петербургская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением» Минздрава РФ на срок до декабря 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв самодельного взрывного устройства мощностью 150 граммов в тротиловом эквиваленте произошёл 27 декабря 2017 года в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге. В результате взрыва пострадали 18 человек, 11 из них были госпитализированы.

30 декабря 2017 года подозреваемый в организации взрыва был задержан сотрудниками ФСБ и помещен под стражу. Ему предъявили обвинение в совершении теракта (часть 2 статьи 205 УК РФ).

Как выяснилось в ходе следствия, мотивом преступления стала ненависть к организаторам психологических тренингов, которые ранее посещал обвиняемый. Место, где проходили тренинги, находится вблизи супермаркета «Перекрёсток».

Злоумышленнику, в случае признания его вины судом, грозило до 20 лет лишения свободы.

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