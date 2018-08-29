Вандалов младше 16 лет в Казахстане освободят от уголовной ответственности

Астана, , 17:34 — REGNUM В Казахстане планируют отменить уголовную ответственность за вандализм для лиц младше 16 лет. Об этом говорится в концепции соответствующего законопроекта, который опубликован 29 августа на сайте «Открытые нормативно-правовые акты».

В документе отмечается, что ответственность за вандализм регламентируется статьей 294 УК и статьей 448 КоАП. В рамках административной ответственности предусмотрен штраф для родителей в размере 36 075 тенге (6745 рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с генеральным прокурором республики Кайратом Кожамжаровым. На встрече глава государства отметил необходимость продолжить германизацию уголовного кодекса.

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