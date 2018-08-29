В Волгограде ликвидировали старейшую свалку

Волгоград, , 17:24 — REGNUM В Волгограде завершился первый этап ликвидации старейшей свалки, которая расположена в Кировском районе. Как сообщила 29 августа пресс-служба областной администрации, сейчас участок освобожден от 1,4 млн кубометров отходов, которые копились здесь с середины XX века.

Свалка находится на территории в 40 га. Часто здесь происходили возгорания, из-за которых страдали жители Кировского, Красноармейского, Дзержинского и Советского районов города.

По данным пресс-службы, сейчас на территории свалки началась рекультивация земель. Так, идет боронование почвы, обустройство минерализованных полос, также будут высажены деревья.

Напомним, ликвидация свалки началась летом 2017 года. Мусор начали перевозить в пруд-накопитель в Светлоярском районе. Отходы обрабатывали минеральными веществами и обсыпали чистым грунтом. Такой подход позволил не только ликвидировать свалку в Волгограде, но и убрать пруд-накопитель синтетических жирных кислот, который был построен в 60-х годах XX века. Глава региона Андрей Бочаров подчеркнул, что ликвидация этих объектов — часть одного проекта.

«Мы рассматриваем этот объект, как единое целое, и будем считать его полностью выполненным, когда полигон в Светлоярском районе тоже будет приведен в состояние, предусмотренное проектом. Для Волгоградской области это первый опыт за всю ее историю», — сказал губернатор.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Волгоградской области был выбран региональный оператор по обращению с отходами. Им стала компания «Управление отходами — Волгоград». Фирма должна будет создать полигоны ТКО в семи кластерных зонах, на которые область разделена согласно схеме обращения с отходами.

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