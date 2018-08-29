«По грибы» с архивами НЭДБ

Москва, , 15:12 — REGNUM В преддверии грибного сезона приводим выдержки из очерка «По грибы» (Из сказок природы / Н. Ф. Золотницкий; худож. А. Соборова. — М.: Государственное издательство, 1919. — 187 с.) Если вы заядлый грибник, то рассказ Золотницкого наверняка выгонит вас из дома в ближайший выходной. А если вы еще не испытали этой «ненасытной жадности», то у вас все впереди!

«Ох, уж эти мне грибы! — одно искушение. Пойдешь спозаранку, с восходом солнышка, думаешь часам к 10 возвратиться, ан нет, смотришь уж полдень, а ты все еще переворачиваешь да приподнимаешь листочки, мох да траву, разглядывая: не запрятался ли где какой грибок? Жадность, такая ненасытная одолевает жадность, что и сказать нельзя. Особенно это бывает с белыми грибами…

Вышел я сегодня в 6 часов утра. Боже, что было за утро! Какое солнце, какой воздух, какая красота! А птички, птички как пели, — вся природа ликовала. Вот это истинное наслаждение… Кто такого утра не видал, кто в такие минуты природой не любовался, тот всей прелести жизни не испытывал. Грибов было немного, но что за грибы! Один лучше другого. И все белые.

Мои белые были настоящие белые-боровики с темнокаштановой шляпкой и плотной, толстой, аккуратной ножкой, потому что росли в сосновом бору. Расти они в лиственном, дубовом, —шляпка их была бы серовато-бурая, а ножка не такая правильная, а расти в сыроватом, поросшем мохом месте, — их шляпка была бы охряно-желтая…

Продолжая путь, я натолкнулся на целую кучу ярко-желтых лисичек, названных так за свой цвет и за форму шляпки, похожую на мордочку этих зверей. Они растут всегда большими обществами, так что иногда на одном месте можно бывает набрать их чуть не целую корзину. Гриб этот очень вкусный, особенно отваренный в уксусе, но не все это знают и потому часто не обращают на него внимания.

Немного далее я увидел массу грибов, которых шляпка лоснилась, как будто кто помазал ее маслом, за что их и прозвали маслятами. Эти грибы едят преимущественно крестьяне, а мы лишь тогда, когда нет других. Но напрасно, своим вкусом они могут поспорить с белыми. Маслята растут преимущественно только по опушкам сосновых лесов. И, действительно, когда я огляделся, то увидел, что незаметно для себя я зашел опять на край леса.

Вообще каждый гриб, как я сейчас сказал, имеет свой излюбленный лес и излюбленное в нем место и во всяком другом месте является случайностью. Грузди растут всегда в еловом и притом больше среди молодых елок и на почве, обильно усыпанной опавшей хвоей; тут же встречаются и подгрузди, отличающиеся от настоящих груздей желтоватой слизистой шляпочкой. В смешанном лесу растут красные, розовые и лиловые сыроежки, которых так назвали потому, что их, правда, в некоторых местностях едят сырыми, и похожие на рыжиков — волнушки (шляпки покрыты волосками). В смешанном из берез и осин лесу — красноголовые подосиновики и коричневые подберезовики. Подосиновики выбирают больше место глинистое, а подберезовики — у корней берез и березовые молодяки, особенно по берегам канав. Что касается до красивого, ярко-красного мухомора, то он выбирает всегда окраины полян среди редкого, светлого леска.

Так как пора была самая грибная, то и дело отовсюду раздавалось «ауканье» многочисленных собирателей грибов: крестьянских детей, баб и стариков. Это все были собиратели грибов на зиму, а частью на продажу. Принеся их домой, они обычно нанизывают их на бечевки и, развешав на солнце, сушат. У нас, конечно, собирают их настолько, чтобы сделать запас соленых и сушеных грибов тля себя, но в некоторых местностях России сбор грибов является целым, очень выгодным, промыслом. Там отправляются по грибы целыми семьями, даже деревнями. Навешав за спины глубокие корзины, вооружившись особыми, носящими название «щупов» палками для ощупывания грибов под опавшей листвой и во мху, грибовики эти уходят в леса на весь грибной сезон до глубокой осени. Тут строят они себе шалаши, питаются почти что только грибами и выходят из леса только для того, чтобы сбыть набранные ими грибы поджидающий их на опушке скупщикам. Особенно славятся у нас грибным промыслом губернии: Вологодская, Олонецкая, Костромская и Ярославская, причем главными центрами являются город Судиславль (Костромской губ.) и село Белый Никола в 10 верстах от Кинешмы. Целыми обозами тянутся отсюда телеги, нагруженные этими грибами, по разным губернским и уездным городам.

Набрав целую корзину верхом превосходных белых грибов, я отправился наконец в обратный путь и, придя домой, отдал часть их пожарить в сметане, а другую оставил себе, чтобы попробовать высушить.»

И предлагаем подборку книг, журналов и диафильмов из фондов Национальной электронной детской библиотеки о грибах — от учебных пособий до детских потешек.

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