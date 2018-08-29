Смольный потребовал от автозаводов Петербурга «добить» гепатит

Санкт-Петербург, , 12:09 — REGNUM Вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Мовчан потребовал от двух автомобильных заводов, где в августе была зафиксирована вспышка гепатита, до конца провести все противоэпидемические мероприятия, чтобы не допустить повторения этой чрезвычайной ситуации.

В Смольном прошло специальное совещание по ситуации, сложившейся на петербургских автозаводах Toyota и Nissan.

Напомним, из-за нарушений, допущенных в пищеблоках обоих предприятий компанией, осуществлявшей питание сотрудников, заболели гепатитом А и были госпитализированы несколько десятков человек.

Как рассказали представители ООО «Тойота Мотор» и ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС», они выполняют предписания Роспотребнадзора по предотвращению распространения вирусного гепатита А.

Так, проведена многократная дезинфекция всех помещений предприятий, организованы лабораторные обследования работников, контактировавших с заболевшими, идет вакцинация здоровых сотрудников компаний.

«Представители заводов заверили, что безопасность и благополучие работников являются приоритетами для компаний», — рассказали 29 августа в Смольном.

В свою очередь, руководство Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу заявило, что санитарно-эпидемиологическое расследование будет проводиться до полного устранения условий, способствовавших распространению заболеваний среди сотрудников двух предприятий.

Вице-губернатор Сергей Мовчан потребовал от представителей заводов в полном объеме выполнить все противоэпидемиологические мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга приостановил деятельность компании MFCFoods, поставлявшей продукты и организовавшей питание на заводы Nissan и Toyota. По решению суда деятельность компании приостановлена на 30 суток.

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