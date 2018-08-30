Обманутые дольщики разбили палаточный лагерь в Раменском: фоторепортаж

Москва, , 18:24 — REGNUM Обманутые дольщики ЖК «Березовая Роща» разбили палаточный лагерь вблизи города Раменское Московской области — люди живут в полевых условиях с 10 августа и планируют оставаться на месте до тех, пока власть не предложит конкретные меры по решению проблемы. Как корреспонденту ИА REGNUM заявил один из обманутых дольщиков Артём Усиков, пикеты жителей проходят на Красной площади в Москве, у здания Минстроя РФ и его регионального отделения. При этом глава города Раменское приехал в лагерь только на 12 день забастовки — после того, как дольщикам удалось попасть в здание администрации президента.

«Нас около 730 обманутых дольщиков и семьи: много пожилых людей, пенсионеров, есть инвалиды, беженцы из Донбасса. Всего более 2 250 человек. Люди платят ипотеку, потеряли средства материнского капитала, снимают жильё, трое дольщиков уже скончались, не дождавшись своих квартир. От полной безысходности и абсолютного игнорирования наших проблем чиновниками Московской области мы вынуждены заселиться в наши квартиры в недостроенных домах и палатках», — заявил Усиков.

Он отметил, что решение построить малоэтажные (3-х этажные) дома и малогабаритные квартиры в Раменском было принято в 2011 году. Бывший глава Администрации Раменского района в Постановлении от 20.06.13 г. № 1589 утвердил проект планировки и распорядился распространить его в общественно-политической газете Раменского района «Родник». Администрация выдала разрешение на строительство на все жилые малоэтажные дома 10 июля 2013 года. После этого стройка встала.

«Власти Московской области абсолютно игнорируют наши проблемы. Отказываются признать наш объект проблемным. Первый владелец-застройщик — сидит. Затем правительство РФ три года навязывало нам нового инвестора, который оказался абсолютно без денег и своим бездействием довел застройщика до банкротства. Причём всё это время объект находился под личным контролем губернатора», — отметил Усиков.

В лагере обманутых дольщиков находится много палаток, люди готовят еду на мангале, а дети делают уроки на столах, сколоченных из подручных средств. На ночь семьи перемещаются в бытовки, которые остались от строителей. Все, как один, утверждают, что будут стоять до конца.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа в подмосковной Балашихе прошёл митинг обманутых дольщиков — представители 43 брошенных объектов Московской области вышли к зданию администрации с целью привлечь внимание властей к проблеме долгостроя и требованием принять закон по достройке всех объектов.

Обманутые дольщики Подмосковья вышли с протестом на улицы Балашихи

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