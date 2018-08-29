В Якутии вопрос запрета продажи алкоголя вынесли на референдум

Якутск, , 07:37 — REGNUM Жителей села Жиганск Жиганского района Якутии спросят о том, хотят ли они, чтобы в их населённом пункте полностью запретили продажу алкогольной продукции. Вопрос вынесен на референдум, который состоится 9 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных с сайта избирательной комиссии республики.

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Населению села предлагают запретить в том числе некрепкое спиртное и пиво. Решение о проведении референдума было принято в июне. Его вопрос звучит так: «Ввести полный запрет продажи алкогольной продукции и пива на территории села Жиганск Жиганского национального эвенкийского района?»

Отметим, что в селе Жиганск проживает более 3 тыс. жителей.

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Напомним, количество населённых пунктов Якутии, в которых действует полный запрет продажи алкоголя, уже приближается к двумстам: по данным на середину июня 2018 года их было 182. Употреблять спиртное в таких населённых пунктах можно, а продавать — нельзя. Решения о запрете торговли алкоголем там принималось по итогам сельских сходов на заседаниях Госсобрания республики.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат парламента Якутии Владимир Фёдоров ранее отмечал, что от антиалкогольных законов вместо положительного эффекта Якутия получает широкое распространение контрафакта. Депутат Александр Кошуков уверен, что контролем за исполнением ограничивающего торговлю спиртным законодательства надзорные органы республики не занимаются.

«Мы законы принимаем, а контроля как такового нет. На территории Нерюнгринского района очень много кафе в гаражах — лицензий у них нет, никакие нормы и условия не соблюдаются. Я сколько раз не обращался в прокуратуру, в правоохранительные органы — когда проводится совместная проверка, то в этот момент все эти кафе в гаражах оказываются закрытыми всегда. Мне ответ приходит: никаких нарушений не обнаружено, гараж закрыт, а на следующий день они как работали, так и работали», — говорит депутат.

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В единый день голосования 9 сентября жители Жиганского района, помимо участия в референдуме, проголосуют на выборах главы Якутии и депутатов Госсобрания республики.