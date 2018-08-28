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В ряде регионов Перу объявлен режим ЧП из-за венесуэльских беженцев

Общество

Режим ЧП позволит усилить координацию сил гражданской обороны с министерством здравоохранения

В ряде регионов Перу объявлен режим ЧП из-за венесуэльских беженцев
Перу

Лима, 28 августа 2018, 22:43 — REGNUM  Правительство Перу объявило о введении режима чрезвычайного положения в ряде регионов страны в связи с наплывом беженцев из Венесуэлы, передаёт 28 августа радио RPP.

Как сообщается, режим ЧП в провинциях Сарумбилья и Тумбес, расположенных у границы с Эквадором. Особый режим позволит усилить координацию сил гражданской обороны со структурами министерства здравоохранения Перу.

Как передавало ИА REGNUM, накануне власти Эквадора приняли решение открыть гуманитарный коридор, чтобы позволить венесуэльским мигрантам проследовать через территорию страны из Колумбии в Перу. Ранее в самом Эквадоре также был введён режим ЧП в нескольких провинциях из-за притока беженцев из Венесуэлы.

На фоне сложившей ситуации Эквадор и Перу объявили об ужесточении миграционной политики для граждан Венесуэлы.

Читайте ранее в этом сюжете: Венесуэла начала принимать меры по возвращению беженцев в страну

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Политический кризис в Венесуэле
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