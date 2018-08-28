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В Астане оштрафовали 558 водителей за загрязнение окружающей среды

Общество

Водители были оштрафованы по статье «Нарушение правил благоустройства»

В Астане оштрафовали 558 водителей за загрязнение окружающей среды
Ken and Nyetta
Астана. Казахстан

Астана, 28 августа 2018, 21:46 — REGNUM  Сотрудники подразделений природоохранной полиции департамента внутренних дел Астаны с начала 2018 года оштрафовали 558 водителей на сумму 14,6 млн тенге ($40,37 тыс.), сообщили 28 августа в пресс-службе акимата (администрации) Астаны.

Все владельцы транспортных средств были оштрафованы по статье «Нарушение правил благоустройства». Размер штрафа за отсутствия покрытия сыпучих грузов составляет 24 050 тенге ($66,5).

Как сообщал ИА REGNUM, в июле 2018 года прокуратура Туркестанской области Казахстана выявила 28 несанкционированных свалок. В результате окружающей среде нанесен ущерб на сумму 2 млрд тенге ($5,53 млн).

Читайте ранее в этом сюжете: В Туркестанской области Казахстана почти на $6 млн нанесен ущерб природе

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