Сахалинцы в День знаний откажутся от цветов, чтобы спасти детские жизни

Южно-Сахалинск, , 11:10 — REGNUM Сахалинцы в День знаний, 1 сентября, откажутся от больших букетов и передадут сэкономленные деньги на благотворительность. Жители островного региона решили поддержать Всероссийскую акцию «Цветы жизни». В День знаний учителям вместо букетов будут дарить по одному цветку, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: 67 школ Якутии не прошли проверку на готовность к учебному году

В настоящее время мэрия областной столицы выясняет, какие школы примут участие в акции. Средства, сэкономленные на покупке дорогих букетов, передадут на спасение жизней маленьких сахалинцев, нуждающихся в дорогостоящем лечении.

Более 3 тыс. сахалинских семей получили помощь из бюджета региона на покупку школьной одежды. Размер помощи не должен превышать 10 тыс. рублей.

«Недавно покупали школьную одежду, на все ушло 13 тыс. рублей. У нас форма серая, такую трудно найти. В магазинах продаётся, но не по карману. Хорошо, что есть выплата. Часть денег вернется, а потом снова потратится на ребенка», — рассказала сахалинка, мама двоих детей.

Также в регионе проводится акция «Собери ребёнка в школу», в которой принимает участие региональный бюджет. За счёт акции 212 детей из малоимущих многодетных семей обеспечили ранцами и наборами школьных принадлежностей.

В новом учебном году школы Сахалина и Курил примут 58 тыс. учащихся. За парты сядут более 6 тыс. первоклассников.

Школы островного региона по информации министерства образования, полностью готовы к началу занятий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии 67 школ не прошли проверку на готовность к новому учебному году. В этих школах либо не завершены ремонтные работы, либо персонал не прошел медосмотры. 42,9% детских садов и 44,5% школ не имеют водоснабжения и канализации.