67 школ Якутии не прошли проверку на готовность к учебному году

Якутск, , 06:16 — REGNUM Более половины всех школ Якутии были подвергнуты проверке на предмет готовности принять учеников. При этом 67 учебных учреждений для получения среднего образования из 340 проверенных были не приняты Роспотребнадзором, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Читайте также: Почему дети мёрзнут в школах Якутии? 78 зданий нужно строить немедленно

Причинами непризнания готовности школ к началу учебного года стали незавершённые ремонтные работы, отсутствие протоколов качества воды, а также то, что сотрудники учебных заведений не прошли медицинские осмотры, санитарно-гигиеническое обучение и аттестацию.

Всего в Якутии 651 общеобразовательное учреждение, проверке подвергнуты пока только 52,2% из них. При этом в рамках контрольно-надзорных мероприятий проведено исследование 588 проб питьевой воды, 2640 замеров параметров микроклимата, 2920 замеров освещенности, 754 исследований атмосферного воздуха закрытых помещений.

Читайте также: Сотни детских садов и школ Якутии работают без канализации и водоснабжения

Как сообщало ИА REGNUM, 327 детских садов (42,9%) и 303 школы (44,5%) Якутии не имеют водоснабжения и канализации. Печальные результаты учебные заведения региона продемонстрировали и при проверке проб питьевой воды: она не соответствовала гигиеническим нормативам в 24,2% организаций для пребывания детей.