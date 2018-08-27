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Владимир Путин и Сергей Цивилёв прибыли на разрез «Черниговский»

Политика

Владимир Путин находится с рабочей поездкой в Кузбассе

Кемерово, 27 августа 2018, 12:23 — REGNUM  Президент России Владимир Путин в сопровождении временно исполняющего обязанности губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва прибыл на разрез «Черниговский».

Как пишет А42.ru, глава государства осмотрит предприятие со смотровой площадки, облететит его на вертолёте и пообщаться с сотрудниками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 27 августа, президент России Владимир Путин находится с рабочей поездкой в Кемеровской области. В рамках рабочей поездки главы государства в Кузбасс запланировано заседание комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент России прибыл с рабочей поездкой в Кузбасс

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Рабочие поездки президента РФ в Сибирский ФО — 2018
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