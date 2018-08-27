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Больше половины жителей Литвы никогда не занимаются спортом

Общество

В Литве отметили рост неспортивной части общества

Больше половины жителей Литвы никогда не занимаются спортом
Цитата из м/ф «Симпсоны». 1989. США
Образ жизни

Вильнюс, 27 августа 2018, 15:38 — REGNUM  Литовский департамент по физической культуре и спорта сегодня, 27 августа, обнародовал данные исследования Евробарометра о спортивных привычках населения, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Выяснилось, что 51% жителей Литвы не просто никогда не занимаются спортом, но вовсе ведут малоподвижный образ жизни, не занимаются зарядкой, предпочитают меньше прогуливаться на природе.

При этом этот показатель постоянно растёт. Во время аналогичного исследования в 2010 году этот показатель ровнялся 44%, а в 2014 — 46%. В соседней Латвии, к слову, неспортивных людей даже больше — 59%, в Эстонии — 48%.

Лидером антирейтинга стали болгары (68%), а самыми спортивными названы жители Финляндии. Там спортом не занимается только 13% населения.

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Экономика Литвы
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